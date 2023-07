Kas suurus on oluline? Suur koer vs väike koer - mida nende pidamisel arvestada

Avades koduukse varjupaigakoerale, saab näidata oma südame suurust. Nii võikski koera valides olla esimeseks mõtteks vaadata Varjupaikade MTÜ kodulehele. Kodulehel saab alustada esmast valikut, märkides loomaliigiks „koer“. Otsingut on võimalik veelgi kitsendada suuruse ja vanuse järgi, aga kas peab. Annaks õige võimaluse kõikidele koertele, kes varjupaigas elu uut võimalust ootavad. Fakt on aga see, et varjupaika sattunud suurema koera koduootus venib tunduvalt pikemaks kui tema väikest kasvu liigikaaslase puhul.

Milline koer siis ikkagi valida?

On tõsiasi, et neljajalgse pereliikme valib inimene ja igaühel on tulevase kaaslase suhtes erinev nägemus, kuid vähemalt peresiseselt peab olema leitud ühine meel. Kõik pereliikmed, kellega tulevane koer hakkab koos elama, peavad valikuga nõus olema. Looma suhtes ei ole aus tuua ta koju, kus keegi hakkab temasse halvustavalt suhtuma. Kui ikkagi selliselt juhtub, siis ei anna probleemid ennast kaua oodata.

Nagu eelnevalt sai mainitud, siis inimestel on erinev arvamus selle kohta, milline koer neile kõige paremini sobib. Samuti on erinevad koeraga seotud ootused: kes soovib käia koeraga kohvikus, kes sportimas, kes soovib üksindusepeletajat, kes lastele mängukaaslast jne.

Nii palju kui on inimesi, nii palju on ka soove. Aga kas ollakse valmis arvestama ka koera soovidega, mis tulenevad liigist ja liigiomasest käitumisest, mille väljendamise võimaldamine on üks looma põhivabadustest?

Kurb on see, et ikka veel jäetakse koer üksi õue ja oodatakse, et ta valvaks ning oleks aiavärava lukuks või uksekellaks. On teada, et sellest pole mingit abi, sest inimeste käes on igasuguseid vahendeid looma kahjutuks tegemiseks. Valvamise funktsiooni saaks vabalt tänapäevasele tehnikale üle anda. Ketti jäetud koerad on abitud nii inimeste kui ka teiste loomade rünnakute suhtes.