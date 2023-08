Kassid on oma olemuselt „hämaruse loomad“. See tähendab, et päeval ja öösel võivad nad rahulikult pikki tunde magada, kuid nad aktiveeruvad nii videvikul kui koidikul. Esimene hommikune päikesekiir annab neile märku, et aeg on alustada tööpäeva nii tal kui sul.

See komme on pärit nende esivanematelt, aafrika mägikassidelt, kes taipasid, et just hämarus on parim aeg jahipidamiseks. Need instinktid on säilinud ka meie kiisudel ja nii võib juhtuda, et suvisel valgel ajal jõuab äratus õige varakult kätte.