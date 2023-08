Kodutute kiisude massil lõppu ei paista. Enne kamandamist ja ähvardamist kaalu oma panust

Arusaadavalt on esimene mõte, et sa ei saa. Sul on lapsed, koduloomad, palju tööd, maakodu… Kui sa saaksid võtta veel mõne kassi, siis sa oleks seda ju juba teinud!

Aga anna sellele mõttele veel üks võimalus.



Leitud loomake vajab vähe - turvalist, rahulikku, piiratud keskkonda. (Nt meie hoiukodudes on uued asunikud sageli mõnda aega vannitoa või wc elanikud). See ei pea olema lõplik otsus, vahel võib päästvaks õlekõrreks olla ka ajutine koht, kus loomakse saab oma uut võimalust oodata. Ehk õnnestub sul leida keegi oma naabrite, sõprade, sugulaste, kolleegide või sotsiaalmeedia konto kaudu?“



Millist abi on sul oodata MTÜlt?



Meil on hea koostöö veterinaaridega, nii et saame teenuseid soodustingimustel ja ka makseid on võimalik ajatada. Lisaks suudame korraldada koha kliinikus ülikiiresti, mis kliinikute koormust arvestades võib sulle eraisikuna olla keeruline ülesanne.



Oleme aastate jooksul tegelenud sadade erinevate kassidega, nii et oskame sind igakülgselt nõustada kõigis võimalikes ja võimatutes olukordades. Saame kassitoast laenutada inventari, mida vajad kassi ajutiseks sisse seadmiseks (liivakastid, sööginõud, kassipesad ja kraapimispuud, transpordipuur ja vajadusel ka erivarustust nagu lõksud ja suured puurid). Vajadusel saab meilt esmase abi ka kassiliiva ja toiduga.



Kahjuks kuuleme siiski sageli lauset „Kui te ei päästa ja ei võta kassi ära, siis kass jääbki õue ja sureb.'', mis mõjub kohati lausa manipulatsioonina.



Jah, nii kahjuks ongi. Osad kassid kindlasti hukkuvad, aga midagi pole teha. MTÜdel lihtsalt ei ole suutlikkust kõiki Eesti kasse ära päästa, kuigi me igapäevaselt:



-oleme loovad, leidlikud ja optimistlikud otsides rahastusallikaid kasside ülalpidamise ja kliinikuarvete tasumiseks, kui annetusi ei laeku.