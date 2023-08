Kas saad aidata? Veerandi oma kehakaalust kaotanud Toffifeed painab mõistatuslik tervisemure

Toffifee seiklused kliinikutes algasid juba veebruarikuus, kui vabatahtlikud märkasid kaalulangust ning seda kinnitas ka kohene kontrollkaalumine - Toffifee oli kaotanud terve kilo oma kehakaalust kuu aja jooksul. See on ehmatavalt suur langus, sest kass on väga väike ning see üks kilo oli veerandik tema tavapärasest kaalust.

Koheselt said tehtud kõik vereproovid, saadetud Saksamaale palju erinevaid analüüse, et leida põhjus, miks Toffifee kaal langeb, kuid vastused jäid samaks - Toffifee on terve kass.



Isu tõusis, kaal hakkas ka tõusma ning kõik oli justkui hästi - ja siis hakkas Toffifee köhima. Taaskord tuli pöörduda kliinikusse, saata respiratoorne paneel Saksamaa laborisse, kust selgus jällegi, et vaid herpes on positiivne ning kõik muu taas korras - Toffifee on terve kass.

Niisiis sai ta täiesti teist ussirohtu, et „usse ehmatada“, sest ka ussiköha on päris reaalne asi, kuid ka see pole lahendanud Toffifee köhamure. Nüüd ootab teda ees kopsuröntgen ning taaskord uued vereproovid, et ehk on mingi muutus nüüd kuskilt tulemas.

See kõik maksab. Olemasolevad raviarved selle aasta jooksul on tal juba 800 euro jagu ning vähemalt pool sellest ootab MTÜ-d taas ees. Seetõttu paluvad nad abi.



Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „TOFFIFEE“!



Annetustest saadud raha kasutatakse 100% kodutute loomade abistamiseks.