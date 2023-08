Aastateks hooletusse jäetud eakas koer tuli laudadega kinni naelutatud kuurist kangiga välja lõhkuda

Päästeoperatsiooni uudistanud naabrid ei vastanud palvele koera püüdmisel appi tulla ja leidsid, et see võiks olla vabatahtlike loomakaitsjate töö. Viimaks saabus kohale ka koera surnud peremehe endine elukaaslane Tatjana, kelle väitel ta poleks jaksanud koera jalutamisel kinni hoida ning seetõttu tuli ta kuuri sulgeda.

Sellele vaatamata ei soovinud Tatjana alguses koera loovutada. „Nimelt arvas ta, et kuna koer on harjunud elama niimoodi, siis viib ta koera sarnasesse putkasse ja laseb tal seal samamoodi vireleda. Samuti arvas ta, et oleme koera uimastanud, sest polevat võimalik muidu teda sealt kätte saada. Selgitasime, et ainuke uimasti olid needsamad vorstiviilud ja proovigu ka, kui ei usu,“ rääkis Metsa. Ta lisas, et pärast mõttetut vaidlust õnnestus neil siiski koos Bormaniga minema sõita ja loomakaitse liidu keeruliste koerte keskusesse viia.