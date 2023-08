Kass peatas Tallinnas Vabaduse väljaku juures trammiliikluse, appi ruttasid päästjad

Eile kell 11.23 teavitati häirekeskust, et Vabaduse väljaku trammipeatuse lähedal Kopli suunal on trammi alla jooksnud kass ning tramm seisab. Päästjate kohale jõudes tehti kindlaks, et kass on tõepoolest trammi all kinni. Koos trammi avariibrigaadiga liigutati trammi, kass toodi välja ja anti kell 12.08 kenasti tervena omanikule üle.