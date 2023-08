Ohtlik või mitte? Miks lemmikloomad tegelikult oksendavad

Loomaomanikud arvavad tihti, et kassid ja koerad peavadki vahel oksendama. Levinud on arvamus, et kasside oksendamine on normaalne nähtus ja sellepärast ei tasu muretseda. Selle üle, kas see väide vastab tõele, arutleb Marika Algpeos Varjupaikade MTÜ blogis.