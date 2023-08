Tapamajja sõidutatud tiine veis võitles elu välja nii endale kui sündivale vasikale

Talu perenaine pöördus küll politsei, küll valla poole ning jõudis viimaks ka loomakaitse liiduni. Vahetult enne seda hakkasid tegutsema ka PTA ja vald. Loomakaitsjad leidsid, et kui loom on enda ja oma vasika elu eest nii vapralt võidelnud, on ülekohtune ta tapamajja saata. Seega koondati jõud loomade püüdmiseks ning emale-pojale leiti kohe ka kodu Kruusa talus Peipsi ääres, kuhu ELL varemgi päästetud farmiloomi on saatnud.