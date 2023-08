Kas saad aidata? Vanahärra Sultanile valmistab muret kilpnääre

Väga palju uuringuid ning pikki päevi hiljem sai selgemaks ka Sultani seis - Sultanil on kilpnäärme hormooni tase väga kõrge. Ultrahelis on põrn suurenenud, ümardunud servadega. Maks tundub segastruktuuriga. Maksa ja põrna veresooned on laienenud. Sapipõies esineb väike kivi, hetkel ummistust ei tekita.