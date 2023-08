Kaebus mupole: meie kortermaja ühes korteris möllab öösiti imelik loom, äkki on see ahv?

Mupole laekus murelik kiri, et ühes linna magalarajoonis lastakse igal õhtul kl 22.00 üleval asuvas korteris lahti mingi müstiline loom, kes tormab mööda korterit. Kuulda on müdistamist, trampimist, esemete ja mööbli liigutamist-kukkumist. Kogu see müra kestab tihti varajaste hommikutundideni ja seda igal öösel.

Inimene kahtlustas koguni, et senise käitumismustri põhjal võiks tegemist olla ahviga ning soovis teada, kas mupo selliste elukatega ka tegeleb. Kirja kirjutaja võttis ühendust ka 112-ga, aga kuna korteri omanik telefonile ei vastanud, siis jäigi asi katki ning soovitati pöörduda mupo poole. Nüüd küsis kirjasaatja nõu, kuidas edasi käituda.

Mupo soovitas esmalt siiski proovida ühendust saada korteri omanikuga ja temaga oma murest rääkida. Samuti tasub uurida, millised on korteriühistu sisereeglid loomade pidamise osas.

Mupo menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Krislin Pärt selgitas, et kui on tegemist korteriühistu sisereeglite rikkumisega, siis piisab korteriühistu sekkumisest. „ Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja nõuetest kinnipidamist kontrollib mupo ja kui me räägime muudest loomadest (sh eksootilistest loomadest) ja loomade heaolust, siis tuleks juba abi ja selgituste saamiseks pöörduda Põllumajandus- ja toiduametisse“.

Lahendus loole, saabus aga ootamatult kiiresti. Juba järgmisel päeval saabus kiri, milles isik teavitas, et sai ühendust korteri omanikuga ning vestles temaga. Selgus, et ta korter on välja üüritud kahele naisterahvale, kellel on kahe peale kolm kassi. Ilmselt on kassid öise elusviisiga ning müttavad ja müravad omavahel. Omanik lubas ise üürnikega ühendust võtta ja leida loole rahumeelse lahenduse.