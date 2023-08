VIDEO | Päästetud kivinugis ütles keskkonnaametnikele aitäh

Kui hätta sattunud lindude abistamine on üsna tavapärane tegevus ja sellega saab kiiresti ühele poole, siis hirmunud nugis on keerulisem juhtum.

„Olgu öeldud, et ühe pisikise kivinugise lahutamine tema ümber tihedalt mähkunud võrguhunnikust on väga ajamahukas, sest samal ajal tuleb päästetava eest kaitsta ka iseennast. Kogu aktsiooni vältel sai selgemast selgeks, et see väike kärplane omab lisaks teravale häälematerjalile ka plastilist liikumist ja imeteravaid küüniseid ning hambaid, mida ta ka meisterlikult kasutada oskab.