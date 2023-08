10 koeratõugu, kellel on eriline soodumus end paksuks süüa

Rotveilerite puhul võib probleemiks pidada ka aretust. Tegu on suurt tõugu koertega ning kuna paljud potentsiaalsed ostjad ihkavad hiiglasemõõtu koeri, on kasvatajad teinekord soovijatele vastu tulles asunud aretama eriti suuremõõtmelisi kutsikaid, andmata täielikult aru, et sellel võivad olla kurvad tagajärjed.

Teadlased on leidnud, et tänapäeval on neli koera kümnest ülekaalulised ning paksukeste arv üha kasvab. Kui koera kaal ületab 20 protsenti tema tõu ideaalist, loetakse koera ülekaaluliseks. See probleem võib omakorda kaasa tuua artriidi, kõrgenenud vererõhu, südamehaigused ja hingamisraskused.