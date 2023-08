ARVAMUS | Loomaarst Janne Orro: hübriidkoerte aretamine on täiesti vastutustundetu

Kui tõukoerte puhul on teada tõule omased terviseprobleemid, siis disainkoerte puhul seda kindlust pole. Tõutu koera puhul on koera tervis täielik loterii – võib saada terve koera, aga võib ka juhtuda, et kutsikas saab mõlema vanema tõupõhised haigused.

Sajaprotsendilist garantiid saada tervet koera nagunii ei ole, aga paljudel tõugudel on kas kohustuslikud ja/või vabatahtlikud terviseuuringud. Disainkoerte puhul on väga kahtlane, et keegi hakkab vabatahtlikult vanematele terviseuuringuid tegema, sest see maksab.

Disainkoerte puhul on minu kui arsti jaoks väga hirmutav ka see, kui vähe inimesed endale aru annavad, et ka allergiad on paljuski päritavad ja väga tõsine terviseprobleem, mille koer saab kaasa kogu eluks.

Allergiatekitaja kindlaks määramine võib omaniku jaoks olla väga pikk, keeruline, tülikas ja ka kulukas protsess, rääkimata ravist, mis alati ei annagi soovitud tulemusi. Kontrollimatu paarituse tulemuseks võivad olla eluaegse probleemiga järglased, kelle elukvaliteet on kõike muud kui normaalne. Ükski inimene ei taha ju, et tema koeral oleks halb!

Lisaks muidugi eetiline argument: paljude poppide kombinatsioonide sünd ei ole ilma inimkäe abita võimalik – ehk nad ei ole looduse poolt määratud ühiseid järglasi saama. Näiteks pomsky, mis on pomeraniani husky ristand. Selliseid hübriide luuakse ainult kunstliku seemendamise teel. Tegemist ei ole aretuse, vaid puhtakujulise vastutustundetu tootmisega kasu saamise eesmärgil.

Disainkoera sooviv inimene peaks hoolega järele mõtlema, kas ta soovib osaleda sellises vene ruletis