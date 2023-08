Koeraga jalgrattaga sõitma – kuidas tagada enda ja looma ohutus?

Ehkki lemmikloomad toovad inimeste ellu palju rõõmu ja väärtust, võivad nad peremehe hooletuse või teadmatuse tõttu põhjustada eredalt meeles püsivaid õnnetuid olukordi. Alates 2022. aasta algusest on ERGO kindlustuses registreeritud 49 õnnetusjuhtumit, mille on põhjustanud kas kass või koer. Osa neist juhtumitest on tingitud loomaga rattaga sõitma minekust.