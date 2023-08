Tallinnas avatakse täna papagoide paradiis

Papagoide Paradiis on omanike sõnul ainulaadne ruum Tallinnas, kus elavad kümned suurepärased eksootilised linnud. See on koht, kus papagoid saavad elada sõbralikus kogukonnas ja tervitada oma külastajaid rõõmuga. Kogenud meeskond on loonud keskkonna, kus meie sulelised sõbrad tunnevad end nagu kodus.