Teismelise linnukasvataja suvevaheaeg: 11-st tiivulisest sai ruttu 56!

Robert alustas oma täiskasvanulikku ettevõtmist nelja vutiga. Nüüdseks on tal linde kokku 56, neist kõige uuemad kasvandikud vaid paar päeva tagasi toodud. Tema eriliseks kiindumuseks on tõutuvid. Kaks viimast säbarsulgset leidsid Roberti juures kodu alles mõne päeva eest.

„Need andsin ära, kes peksa said. Kõige ilusamad jätsin alles ja vaatasin, et nad omavahel ikka sobiksid. Praegu on mul pugutuvid, lihatuvid ja säbrud ehk säbarsulgsed, kelle viimased kaks tibu just koorusid,“ tunnistab Robert, kelle sõnul näeb tuvide kaklus välja nii, et võetakse ohvril kratist kinni ja sakutatakse hoolega.