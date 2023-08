TAHAKS KOJU | Urmi on valmis naeratust näole tooma ka kõige raskemal hetkel

Kui sa otsid oma perekonda neljajalgset sõbralikku pereliiget, siis Urmi on just see õige. Kui Võru varjupaiga kassituppa sisse astud, siis on Urmi kraps püsti ja tervitab sind. Tal on alati heameel sind näha. Kohe tiirutab ta sinu jalgade ümber ja nurub silitusi.

Urmi on julge ja enesekindel ning kohaneb kiirelt uute inimestega. Mil iganes on sul raske päev, siis tema paneb sind naeratama. Istu vaid korraks - ja juba on ta sinu süles ning puksib sind õrnalt.

Ta on varjupaigas juba mõnda aega olnud ja on töötajate südamesse kohakese leidnud, kuid kõik teavad, et ta vajab päris oma kodu. Tema südames on lootus, et ta leiab pere, kus teda armastatakse.

Siiani pole Urmi lootust kaotanud, sest ikka tuleb ta kõigile lootusrikkalt uksele vastu ja uudistab, et ehk nüüd on tema juurde tulnud see üks ja ainus inimene, kellega koos varjupaigast koju minna.

Kui soovid Urmiga Varjupaikade MTÜ Võru varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus kassi profiilil vajutades „Paku kodu“: https://varjupaik.ee/loomad/71882