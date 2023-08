Kas saad aidata? Pesaleidja kiisude konservivarud said täiesti otsa

„Suve lõpp on saabumas ja kuna kassituba külastab suvel palju vähem inimesi, kõigil on muid tegemisi ja tähelepanu on mujal, ollakse ära maal või puhkusel, siis on abivajadus erakordselt suur. Hetkel oleks Pesaleidja kiisudel hädasti vaja konserve, mida vajame ravimite, toidulisandite, antibiootikumide, andmiseks ja kassipoegadele kosumiseks. Igapäevaselt läheb meil ravil olevate kiisude jaoks 8-10 pakki konservi,“ annavad vabatahtlikud teada.