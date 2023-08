Politseinikud päästsid auto järel lohistatud ja raskelt viga saanud noorukese koera elu

Taluhoovis juhatas vererada kuurini ja seal see õnnetu koerake jõuetult lebaski. Pererahva sõnul tulevat kohalik loomaarst kella seitsme paiku vigastusi üle vaatama. See jutt aga politseiametnikele ei sobinud, sest koer vajas abi nüüd ja kohe! Politseinikud tõstsid koera oma operatiivsõidukisse ja viisid ta kiiruga loomade kiirabi kliinikusse Mustamäel ning andsid seejärel üle Loomapäästegrupile, kes garanteeris ravikulude tasumise.

Edasi asusid tööle juba arstid ning paljud polnud taolist vaatepilti veel oma praktika jooksul näinud – koera nahk oli sõna otseses mõttes nii auklikuks kulunud, et luuotsad turritasid välja. Koerake on ka üsna palju verd kaotanud, mis võib tähendada seda, et mõni arter või veen on samuti korralikult kahjustada saanud.