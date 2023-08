Tallinna loomaaia elevandid kutsuvad laupäeval külla

Kas sa teadsid, et Tallinna loomaaias elavad kolm aafrika savannielevanti? Nende nimed on Carl, Fien ja Draay ja nad on sündinud 80-ndate aastate algul Krügeri Rahvuspargis Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Olles mures elevantide ja teiste haruldaste liikide pärast, sõlmisid mitmed riigid ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni – CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), et väga rangelt reguleerida elevandiluust toodetega tehinguid kogu maailmas.