Auto järel lohistatud ja napilt eluga pääsenud Vunts näitab kiirabikliinikus paranemise märke

„Vaatamata korralikele valuvaigistitele ja narkolaksule on tal siiski väga valus ja ta väldib liikumist. Päeval on elavam ning õueski juba esimesed hädad ja sammukesed tehtud. Seal talle meeldib üliväga ja küll ta lippaks kui vaid valu lubaks,“ kirjeldab Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner Loomaveebis.

Ta rõõmustab, et Vuntsi lugu läks korda sedavõrd paljudele annetajatele, et ravi katkestamist kartma ei pea. Koerale tuleb veel teha plastikat, et parandada lohistamise käigus maha kraabitud nahka.

„Vuntsi peale kulub päevas tunde mitme inimese vaeva. Nii tihti, kui kliinikus käin - ja seda teen ma tõesti tihti - näen ikka kedagi tema juures askeldamas. Suurim murelaps ja tõsine peavalu on naha taastamine. Peaaegu lootusetu ettevõtmine ja ta keha sidemete all meenutab lihaletis nähtavat, sest surnud koed tahavad eemaldamist. Tänu ülimale valulikkusele tuleb kõike teha mõistagi narkoosi all. Edusammud on silmaga nähtavad, aga oleme alles paranemise algfaasis,“ selgitab Valner, kelle sõnul on Vuntsil tublisti elutahet.