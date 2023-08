Kasside arv varjupaikades lööb tänavu rekordeid

„Kassipojahooajaks“ nimetatakse kasside paljunemisperioodi, mil tänavatele sünnib meeletult palju soovimatuid pesakondi ning varjupaigad on puupüsti kasse täis. Palju räägitakse kassipojahooajast kevade hakul, kuid tegelikkuses on kasside arvukus varjupaikades väga suur probleem varakevadest kuni lausa hilissügiseni välja. Varjupaikade MTÜ hoole all on hetkel üle 600 kassi ja neist üle 200 on kassipojad.