Naabrid peavad leppima: loomavabriku koerad roojavad trepikotta, papagoid kriiskavad kurdistavalt

Koerte omanik ütles, et kui loomakaitsjate hinnangul toas hais on, peaksid nood hoopis ise vanni minema.

PTA ametnikud olid liidule väitnud, et koertega käiakse jalutamas rihmas. Kui loomakaitsjad uurisid, kuidas nii suurt hulka reaalsuses ikkagi piisavalt rihmas jalutatakse, pidavat omanik PTA teada käima mitu korda mitmes satsis. Ell-ile väitis omanik aga, et mingit rihmas jalutamist ei toimu ja tema haldab koeri niisamagi suurepäraselt. Seda väidet otsustasid nad kontrollida.

„Otse meie silme all pudenes see pisikeste tegelaste kari õue jõudes eri suundadesse, tormates ka mitmeid kordi sõiduteele, kus nii mõnelgi korral nad peaaegu auto alla oleks jäänud. Meie närvid olid väga pingul ning proovisime jälgida, kuhu keegi jookseb ja jooksikuid tagasi kutsuda. Omanikul oli üsna suva, sest siiani polevat kunagi midagi juhtunud,“ jätkavad loomakaitsjad kirjeldust. „Rihmas jalutamine ei tulevat kõne allagi, junnide korjamisega naine tegelema ei vaevunud ning üleüldse olevat tal juba kontrollid käinud, kes olevat öelnud, et kõik on korras.“

Kuna PTA on oma sõna öelnud, ei jää ka loomakaitse liidul ja naabritel üle muud kui olukorraga lihtsalt leppida ning loota, et ükski koerakestest vähemalt auto alla ei jää.

„Uskuda, et PTA poolt selle vabriku suhtes midagi ette võetaks ja kutsikavabriku tegevus lõpetataks, on muidugi tühi lootus, sest nii kaua, kui see amet päriselt tööle ei hakka, võivad kõik kutsika- ja kassivabrikud PTA poolest rahulikult edasi toimetada ning peldikutes paljundatud haigeid kutsikaid ja kassipoegi bensujaamades müüa. Ikka nii kaua, kuni on nõudlust, on ka piisavalt pakkumist! Inimesed kahjuks ise toetavad seda loomade heaolu ja elu arvel tehtavat räpast äri,“ lõpetab ELL oma postituse.