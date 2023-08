Loomade käitumisspetsialist: olen soovitanud millerdajatelt ostetud koeri isegi eutaneerida

„Olen millerdajatelt ostetud loomi soovitanud isegi eutaneerida olukorras, kus tal on raske elada - näiteks ekstreemse argusega. Minu jaoks jookseb piir sealt. Kui loom elab igal hetkel paanikas, mida pole võimalik ka ravimitega leevendada, siis kas ta tahab sellisena elada? Kas me hoiame looma elus inimese või tema enda pärast?“ tõi näite maaülikooli väikeloomakliiniku loomade käitumisspetsialist ja kenneliidu juhatuse liige Tiia Ariko.

Kassikasvatajaid koondava organisatsiooni ESTICAT president, loomaarstina töötav Karin Roth tunnistas, et tõupaberiteta loomade soetajad teevad sageli vigu lihtsalt heast südamest. „Tavajuhtum on see: mul hakkas temast lihtsalt nii kahju, kui nägin, millistes tingimustes ta elas! Kurb on vaadata. Mõned nendest loomadest on alles tissi otsast võetud, nii et neid tuleb veel kunstlikult edasi toita. Tegelikult sellega sa ainult võimendad ebaeetiliste kasvatajate tegevust,“ nentis ta.