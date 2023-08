Kas saad aidata? Jake`i nahk rebeneb nagu toidukile, kraeta ta elada ei saagi

Jake on Pesaleidja vabatahtlike juures olnud üsna vähe aega, kuid kogu selle aja on tema kõrvatagused olnud verised ja katki. Juba esimesel päeval sai ta loomakliinikust peale lokaalse ravi ning jälgimine oli väga karmi režiimiga. Paraku paremaks see tema kõrvataguseid ei teinud.



Kassi toit vahetati hüpoallergeense vastu, kartes, et tegu võib-olla ka allergiaga, kuid ka sellega kaasnes null muutust. Krae on Jake'il peas ööpäevaringselt - haavad ei parane..



Jake'i nahk on nagu toidukile. See rebeneb koheselt uuesti, kui ka hakkab tagasi kasvama. Seega on tema eest hoolitsejad olukorras, kus nad peavad tegema talle põhjaliku biokeemilise ning hematoloogilise vereproovi ning mööda ei saa vaadata ka vajadusest teostada nahakaabe kõrvatagustest.

Juba ainuüksi vereproovid maksavad mitusada eurot ning laborisse saadetav kaapeproov on samuti vägagi kulukas protseduur, mistõttu tema kliinikuarve saab olema 500-600 euro vahel ja see on MTÜ jaoks suur summa. Jake loodabnüüd heade annetajate peale.

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „JAKE“