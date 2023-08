Loomade ja keskkonna nimel: loomakaitseorganisatsioon kutsub üles loobuma taimse piima lisatasust

„Üha rohkem räägitakse toidu mõjust kliimale ning me ei ole enam ammu kliimakriisi pakul, vaid see on juba käes. Me kõik peame andma oma panuse, et kriisist kuidagigi välja tulla,“ rõhutab kampaania olulisust Loomuse juhatuse liige ja Taimsete Valikute programmijuht Anu Tensing. „Mitmed uuringud on näidanud, et taimsele piimale üleminek võib oluliselt vähendada koormust keskkonnale. Taimsed piimad tekitavad võrreldes loomse piimaga oluliselt vähem heitgaase, kasutavad tootmises vähem vett ning vajavad vähem tootmiseks maad.“