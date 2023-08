TAHAKS KOJU | Kes pakuks Lillile kõrva tagant sügamise teenust?

Lillil on pehme triibuline kasukas, valge kõhualune ja ägedad kikkis kõrvad. Ta on saanud kõik vajalikud vaktsiinid, parasiiditõrjed, kiibi ning on steriliseeritud. Kui sinu kodust on puudu üks tore nurrmootor, kes sind igapäevaselt rõõmustaks, siis tule Lilliga tutvuma!