Head musta kassi päeva! Miks levivad salapärase kiisu ümber legendid ja eelarvamused?

Kass väljendab naisenergiat ja on oma perenaise nägu. Kassi käitumise ja oleku järgi võib aimata, milline on majas valitsev meeleolu ja üldine energeetiline seisund.

Ka tänapäeval tavatsetakse musta kassi karta ja taga kiusata, pidades teda halvaks endeks ja õnnetuste toojaks. Ilmselt on peamine põhjus mustas värvuses, mis meie praeguses kultuurikontekstis seostub mure, leina, surma ja kõige kaduvaga. Kuid mustal värvil on ka teistsugune tähendus. Selles peitub salapära, müstika, uued algused ja võimalused, kindlus ja kaitse. Kõik sõltub inimese enda teadvusest, millele ja kuidas ta keskendub.

Nõidadeks on peetud naisi, kes usuvad looduse väesse, tunnevad ravimtaimi, oskavad ravida haigusi sõnade ja lausumistega, tegelevad maagia ja loitsimisega. Laplastelt on tulnud sõna „noaidde“, mis tähendab viitab tarkusele ja mõistlikkusele. Kuna oleme põhjamaa rahvas, on meiegi keel rikastatud laplaste ja soomlaste väljenditega. Nii et tegelikult pole nõidades midagi halba ega pahatahtlikku.

Ilmselt oli musta kassi vihkamiseks piisav asjaolu, et vanades nõiatarkustes on kirjeldatud, kuidas musta kassi luud kasutada enese nähtamatuks muutmise rituaalis. Ja ennast nähtamatuks muuta oli vaja peamiselt rikkuse kokku tassimiseks või muudeks raha ja varandusega seotud asjatoimetusteks. Sõnal „nõid“ on küljes halvustav ja hirmutav tähendus.

Nii nagu mõnd teistki looma, hunti ja madu siinjuures, on ka musta kassi peetud nõialoomaks, kohati isegi Saatana ja Kuradi sünonüümiks. Kristluse levikuga Euroopasse hakati nõiajahti pidama nii huntidele kui mustadele kassidele. Eriti ulatuslikud mõõtmed võttis nõiafoobia 14. ja 15. sajandil, mitte nn „pimedal“ keskajal nagu tavatsetakse öelda. Koos musta kassiga läksid tuleriidale ka need naised kui nõiad, kes sellist kassi kodus pidasid ja keda seetõttu süüdistati kuradiga läbikäimises.

Triibuline kass. Kodune kirju-triibuline perekiisu on armas ja turvaline. Temaga ei seostu mingeid kahtlasi müüte ega ebausku.

Hall kass. Hall kass on nagu „hall hiireke“ ikka, tagasihoidlik ja malbe, armastab oma karva kohevaks ajada ja end mõnusasti diivaninurgas kerra kerida. Peab paika, et hall kass on hea hiirepüüdja, paraku samahästi ja edukalt jahib ta ka linde ja teisi väiksemaid loomakesi.

Punane kass. Punane kass öeldakse olevat rahakass. Siin on kaks võimalust, ta kas toob raha sisse või viib välja, igal juhul peab see väide paika ja mingid suuremad summad on liikvel. Punane kass on ka eriliselt teraapiline, intensiivselt nurruv ja inimese ligi hoidev. Ta on hea lapsehoidja, kes lubab ennast mõnuga solgutada ja voodisse teki alla võtta.

Valge kass. Tema vajab ise palju hoolitsust ja ettevaatlikust, et hoida oma kasukas särav ja kohev. Tema saab elada vaid väga puhtas keskkonnas, kus pidevalt koristatakse ja küüritakse, seal, kus on tubli perenaine.

Must kass. Musta kaaslase aga valib naine, kes mitte mingil juhul ei lase ennast häirida nõiajuttudest ja halvast endest. Just vastupidi, otsustades tuua koju must kass, võib alguse saada põnev ja maagiline teekond salapärasesse maailma. Must värvus seostub Euroopa kultuuris surmaga, millegi lõppemisega, öö ja pimedusega, nähtamatusega. Aga ka julguse, iseseisvuse ja uute algustega. Must kass on väga intuitiivne, ta oskab ilmuda ja kaduda märkamatult, ta tundub olevat kohal ja samal ajal kusagil mujal.

Tema smragdrohelised silmad on nagu kalliskivid oma müstilise säraga. Jah, tõsi, pimedas ruumis või öös, kus inimsilm ei märka eriti midagi, võib musta kassi ootamatu ilmumine sügavalt ehmatada, ja kui ta juhtub veel kräunatama, siis võib veri tarduda küll.

Kass on väga tundlik loom ja kindlasti saab ta aru, kuidas inimene temasse suhtub. Sellele vastavalt ta ka käitub. Tegelikult tuleks rõõmustada, kui võõras kass julgelt ligi tuleb ja end usaldavalt vastu kätt või jalga nühkima hakkab. See tähendab, et külaline on majas teretulnud ning perenaine võib oma lahkust osutada.