Linnugripp murdis Soomes karusloomafarmidesse

Soome Toiduamet andis juulis teada, et Kaustineni karusloomafarmis avastati linnugripp. See märgib esimest teadaolevat linnugrippi nakatumist Soome karusloomafarmides. Viirust avastati hiljem ka Lõuna- ja Kesk-Pohjanmaa piirkondades tehistingimustes peetavatel karusloomadel.

Loomade tervishoiu eest vastutavad ametivõimud ei rakendanud tookord juulis ühtki piirangut karusloomafarmidele pärast nakatumisest teadasaamist. Soome Toiduamet ütles, et tõenäoliselt on nakkus pärit metslindudelt. Toiduamet soovitas farmitöötajatel vaid rakendada kaitse- ja hügieenimeetmeid ning takistada metslindude kokkupuudet farmiloomadega.

Samuti lisas amet, et viiruse edasikandumine inimestele on piiratud, kuna tavaliselt on nakatumiseks vajalik haige looma või tema eritistega lähedane kokkupuude. Soome Toiduamet koos piirkondlike riiklike ametiasutuste, Soome Tervise ja Heaolu Instituudi ning maakondlike tervishoiuasutustega teatasid, et jätkavad ühiselt olukorra jälgimist.

Linnugripiviirused võivad muutuda ohtlikuks, kui nad jõuad tihedalt asustatud farmidesse, sest need võivad muunduda nagu viirused ikka. Minkide ja naaritsate ülemistes hingamisteedes on samad retseptorid, mis inimestel.

Kuna viirused muutuvad pidevalt, võivad tekkida viirusmutatsioonid, mis hakkavad nakatama ka inimesi. Varemgi on tugevalt rõhutanud karusloomakasvatusega kaasnevat pandeemiaohtu, näiteks juba koroonaviiruse leviku puhul. Ka see viirus levis karusloomafarmides jõudsasti, mistõttu mitmetes riikides peatati karusloomafarmide tegevus ajutiselt.

Soome on EL-i riik, kus on kõige rohkem karusloomafarme. Nüüdseks on Soomes teadaolevalt juba 24 karusloomafarmi, kus haigusjuhtumid on kinnitatud.