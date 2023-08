Kas saad aidata? Lohepreili Karamelka kaotab kaalu ja nohiseb õnnetult

Karamelka on Pesaleidja kassitoa vahva lohepreili, kes kaugelt kraapimispuu otsast juba susiseb ning ähvardab. Sellegipoolest on toimunud edusammud ning vabatahtlikud teda enam nii meeletult ei karda.

Nüüd on aga Karamelka sattunud ka tihemini ravituppa puuri, kus sundkontaktiga ta pisut ka leebub. Puuri sattumine aga iseenesest tore ei ole, sest iga kord on siiski miski tervisemure olnud: pidevalt tagasi tekkiv nohin, aevastused ning silmamured. Ja ka kaalulangus, mis tähendab, et endisest kolmest kilogrammist kehakaalust on alles ainult 2,78kg.



Aidanud on lühiajalised veterinaari poolt määratud antibiootikumikuurid, samuti lokaalne ravi, kuid mingi aja möödudes on Karamelka tagasi puuris.