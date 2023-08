Paldiskis kaljult alla kukkunud koer tuli paadiga päästa

Eile kell 04.33 said päästjad väljakutse Paldiskisse Majaka teele, kus politsei oli leidnud kaljult alla kukkununa kaduma läinud koera. Politseipatrull soovis Paldiski päästjate abi, et koer üles tuua. Päästjad nägid, et Pakri tipus kalda all istus koer kivi peal. Ilmselt oli ta kukkunud ülevalt pangalt umbes 25-30 meetri kõrguselt ja ujunud merest kivinukile.