Liiga jõhker? Loomakaitsjate välireklaami ei lubatud Tallinnas tänavapilti

MTÜ kirjutab oma blogis, et loetud päevad enne kooskõlastatud kampaania avalikustamist otsustas välireklaamipindasid haldav ettevõte, et tõde kajastavad pildid ja sõnumid ei sobi tänavale, nähes seal laimu ohtu tööstusfarmide vastu. Seega saavad nad eile alanud kampaania käigus tänavatele tuua vaid lahjendatud ja leebema versiooni, mitte tööstusfarmides toimuva õudse tegelikkuse.

„Sellegipoolest võtame olukorrast viimast – tänu annetajate toele saame tööstusfarmide probleemidest rääkida avalikel pindadel, mida näevad sajad tuhanded Eesti elanikud. Me ei jäta võitlust ja kutsume ka Sind loomade heaolu eest jätkuvalt välja astuma. Just nüüd on rohkem kui kunagi varem tarvis, et hoolivad loomasõbrad pead ära ei pööraks,“ kinnitavad nad ning jagavad ka soovitusi, kuidas aidata.