Hunte kurnavad suvel nälg ja loidus

Paljude inimeste lemmik aastaaeg on suvi. Huntide jaoks kindlasti mitte. Esiteks on suve teine pool üks koletu näljaaeg, sest huntide tüüpilised saakloomad sõralised on ennast head-paremat taimi täis söönud ning niivõrd heas füüsilises vormis, et hundid jäävad neid jahtides pika ninaga. Teiseks on suvel hundi jaoks ka tüütult palav.