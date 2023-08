Tallinna loomaaed kutsub reedel sünnipäevale

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul täidab loomaed olulist rolli laste ja noorte hoiakute ning keskkonnateadlikkuse kujundamisel. „Looduskaitse, elurikkus, kliimamuutused ja kestlikkus – need teemad on tänapäeva maailmas üha tähtsamad. Loomaaed aitab seda vahetult kogeda ja mõista ning panna aluse armastusele ja austusele looduse vastu,“ ütles Svet. „Eelmisel talvehooajal viisime läbi pilootprojekti, mille käigus pakkusime lastele ja noortele võimalust külastada kord kuus loomaaeda tasuta. Projekt õigustas ennast igati ja plaanime sellega jätkata ka tuleval talvel. Ka loomaaia sünnipäeval pääsevad kuni 19-aastased külastajad loomaaeda tasuta, et kõigil oleks võimalik loodushariduspäevast osa saada.“