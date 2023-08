„Kuni tänase hommikuni arvasin, et see on nali... Lihtsalt see tundus väga uskumatu, et olla tõsi,“ tunnistas Peipsiääre vallas asuva Kruusa talu perenaine Tiiu Kõnd. „Meie kodust tehti 20minutiline klipp „Eesti pere hommik loomatalus“ inglise keeles, araabia keelse tõlkega.“