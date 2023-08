Sajad tuhanded hüljatud, miljonid hukkunud: kuidas läheb poolteist aastat pärast sõja algust Ukraina loomadel?

„Oleme seltsiga Ukraina loomi aidanud juba aastaid, nii nõuga kui ka toetanud võimalusel rahaliselt. Kodutute loomadega ja loomade kaitsega oli seal varemgi probleeme, kuid asjad liikusid paremuse poole. Kahjuks on sõda hävitanud kogu aastatepikkuse töö. Sõja tõttu ei kannata vaid lemmikloomad vaid ka põllumajandus- ja metsloomad, seal hulgas haruldased liigid,“ kommenteeris ELSi juhatuse liige Geit Karurahu.

Eesti Loomakaitse Selts on Eesti inimeste abiga Ukrainasse abi saatnud ja ka Eestis kohapeal põgenike loomi aidanud ligi 20 tuhande euro eest ning vahendanud ka Helen Woodward Animal Center annetusi ca 180 tuhande euro väärtuses.

Paratamatult on Ukraina kodutute loomade arv sõja tõttu mitmekordistunud. Raske on ka loomadele leida pidamise kohta, kuna pommitamiste käigus hävivad varjupaigad ning sageli tuleb hoiukodud ja varjupaigad evakueerida ohutumasse piirkonda.

„Hetkel on käsil viie hoiukodu evakueerimine. Igas hoiukodus on 14 kuni 30 looma. Kahjuks on uue majutuse leidmine keeruline, sest keegi ei taha oma majja nii palju loomi lubada. Teine väljakutse on see, et paljudel neil, kes lähevad sõjaväkke või kes hukkuvad, olid kodus lemmikloomad. Ja me peame sellistele loomadele kiiresti uue kodu leidma,“ kommenteeris Ukraina loomakaitsja Natalie.

Sõja põhjustatud olukorrale lisab keerukust annetuste märkimisväärne vähenemine. „Sõda mõjutab ka annetusi. Kasvanud on abipalvete arv, mitte ainult vabatahtlikelt ja varjupaikadelt, vaid ka inimestelt, kes on kaotanud kodu või on olnud sunnitud koos lemmikloomadega evakueeruma riigi turvalisematesse piirkondadesse. Abivajavate ja hulkuvate loomade arv pidevalt kasvab. Seoses sõjaga, koduloomade madala steriliseerimisega ning vastutustundetu suhtumisega kassidesse ja koertesse, on varjupaigad pidevalt loomi täis,“ lisas Ukraina loomakaitse organisatsioon Happy Paw.