Mis siis, kui ta tehakse lihaks? Märjamaa lähedalt varastati haruldane kopsuhaigusega hobune

„Praegu tundub vargus kõige tõenäolisem, kuna me pole leidnud mingeid jälgi sellest, et hobune oleks siit omal käel lahkunud. Uinutamata teda treilerisse ei saa panna ja ka siis on see raske ülesanne. Ilmselt on käekõrval ära viidud. Polnud ka mingit põhjust, miks ta oleks pidanud ära minema oma karja juurest, oma karjamaalt, kus pole ka puudust mahlasest rohust. Lootus sureb küll viimasena, aga hetkel oleme üsna kindlad, et ta varastati,“ ütles hobuse omanik Tiina Keps.

Kahtlusele annab alust ka asjaolu, et hiljuti tundis hobuse vastu huvi üks mees, kes väitis, et tema tütrele on ratsutamiseks just niisugust hobust vaja. „Suve jooksul on käinud mustlase välimusega, eesti keelt aktsendiga rääkiv mees, kes tahtis kangesti seda hobust ära osta- sellest ka meie põhjendatud kahtlus,“ lisas ta.

Ratsutamiseks ei sobi tori ja tinkeri tõugu hobuste ristand Umene paraku sugugi: tal on kopsuhaigus ja ta vajab järjepidevalt ravimeid. Teda peeti vaid lemmikloomana. „Ma ka ütlesin, et ratsutamiseks see hobune oma emfüseemi tõttu ei sobi,“ kinnitas Tiina.

Perenaine usub ka, et edasi müüa silmatorkava välimusega mära ei õnnestu - selleks on ta liiga äratuntav. „Ta oli väga heas kehas, trullakas. Kui ta nüüd lihaks varastati, on neil temast ükskõik,“ sõnas ta. „Sellised jutud käivad: mustlased pidid sellega tegelema.“

Pere pole kaotanud Umenet siiski leida ning on pöördunud ka politsei poole. Kui kellelgi hobuse kohta infot on, palutakse teada anda telefonile 53410302.