Kas saad aidata? Viletsas seisus Ingel on kliinikus nõrkemas

Ingli tervis muutus üha viletsamaks ja vabatahtlikud leiavad, et kliinikusse minemine oli tema jaoks elupäästev otsus. Ta oksendas ühe korra, siis teise, ja kui juba enam oma okselaigustki mööda ei suutnud minna, vaid selles koperdas, oli selge, et Ingliga on midagi väga valesti.

Koheselt sai tormatud Tartusse maaülikooli väikeloomakliinikusse ning hetkega oli ka selge, et sinna peab kass jääma. Tema seisund vajas stabiliseerimist ning lisaks loomulikult mitmeid analüüse, et välja selgitada, milles on põhjus.



Tänaseks on teada, et Ingli veres on valk kõrge, maksas oli ultraheliga näha koldeline muutus, mis vajab veel lisauuringuid ning oodata tuleb veel ka uriinianalüüside vastuseid.

On lootus, et Ingel saab ühel hetkel õige raviga kodusele ravile, kuid kindel on see, et ees ootab üksjagu kordusvisiite, lisauuringuid ning kindlasti ravimeid, võimalik, et ka eritoitu. Temaga kaasnevad arved ületavad kindlasti 1000 euro piiri



Pesaleidja palub Ingli paranemiseks annetajate abi.

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „INGEL“!

PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks. Ka väike panus on suur panus!