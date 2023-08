Nagu hari! Kas teadsid, miks on isase kassi suguelundil okkad?

Isakassi sugunääret ümbritsevad okkataolised moodustised, millel on mitu funktsiooni. Neist üks on suguakti ajal puhastada emakassi vagiinat, likvideerimaks võimalike teiste isaste poolt sinna jäetud seemnevedelikku ja olemaks paaritumisel võidumees. Tänavakassid elavad teatavasti sageli kolooniates, kus tuleb oma eksistentsi nimel kõvasti vaeva näha.

Okaste eesmärk on ka paaritumine täie kindlusega ja tulemuslikult sooritada. Okkad stimuleerivad emase kassi tupeseinu, vabastades sealt vajalikke hormoone. Ühtlasi kiirendab see isase orgasmi saavutamist. Kuna isasel on tung viljastada võimalikult palju emaseid, ei saa nad endale lubada, et paaritumine ühega neist kestaks liiga kaua.

Enamasti toimub kasside paaritumine päris kärarikkalt. Esialgu püüab emane kass sel viisil isase tähelepanu, kuid sigitamise hetkel kannatab ta ka valu, sest eelpool mainitud okkad kriimustavad tema tupeseinu. Siiski ei taju emane seda niivõrd piinamisena, kuivõrd on kindel, et valu tagab tema liigi ellujäämise.

Kassid ei vaja jooksuajaks just palju: oluline on piisav päikesevalgus. See omakorda tähendab, et nad on valmis paarituma peaaegu terve aasta jooksul.