Auto järel lohisenud ja raskelt viga saanud Vunts leidis uue kodu Haapsalus

Harjumaa Muusika külast pärit seitsmekuune kutsikas Vunts, kes kolm kilomeetrit omaniku auto järel lohises ja väga raskelt viga sai, on lõpuks sellisel määral taastunud, et lubati kodusele ravile, kuigi arstidele tuleb tal end näidata edaspidigi. Vuntsi uus pere on valmis koeraga Haapsalust kliinikusse sõitma nii palju kui vaja, kirjutab Loomaveeb.