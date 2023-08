Kas lemmikloomad aitavad depressiooni leevendada?

Pesaleidja selgitab, kuidas lemmikloom enesetunnet parandada võib.

Tingimusteta armastus

Kui suhted lähedaste ja perekonnaga on keerulised, siis võib lemmikloomast saada suurepärane tugi ja abiline. Ta kuulab su probleemi ära ega anna nõuandeid, mida sa võibolla ei tahaks kuulda.

Liikumine ja aktiivsus

Depressiooniga võitlevad inimesed jäävad tihtipeale väga tubasteks, ega liigu voodist või diivanist kaugemale. Ühesõnaga on äärmiselt raske ennast motiveerida liikuma. Lemmikloom, eriti koer, kes peab õue saama, sunnib inimese kodust väljuma

Vastutus

Levib arusaam, et depressioonis inimene pole suuteline võtma vastutust ning raske on hoolitseda endagi eest. Spetsialistid on aga arvanud, et veidi vastutust on depressiooni puhul kasuks. Lemmiku eest hoolitsemine ja vastutuse võtmine võib aidata tõsta enesetunnet, tuletades inimesele meelde, et ta on suuteline rohkemaks kui ise arvab.

Puudutamine ja lähedus

Uuringud on kinnitanud, et inimene tunneb ennast paremini kui ta on füüsilises kontaktis. Loomad suudav seda inimesele pakkuda. Koera kaisutamine ja kasside sügamine on loomulik rahustav protsess

Lisaks:

-Kassi, koera või mõne muu lemmikloomaga aja veetmine ja mängimine võib tõsta serotoniini ja dopamiini taset, mis rahustavad ja lõdvestavad

-Üle 65-aastased lemmikloomaomanikud külastavad oma perearsti 30% võrra vähem, kui need, kellel lemmikut ei ole

-Lemmikloomaga inimestel on stressirohketes olukordades madalam vererõhk. Üks uuring on koguni näidanud, et kui kõrgema vererõhkuga inimesed võtsin varjupaigast koera, langes viie kuuga nende vererõhk märkimisväärselt

Ainult lemmikloomale lootma jääda siiski ei tasu. Kui inimene tunneb, et vaimse tervisega seotud sümptomid tema elu häirima hakkavad, on mõistlik pöörduda asjatundja konsultatsioonile. Muutused unerütmis, toitumises, suhetes, toimetulekus tööl või koolis võivad toimuda küll aegamööda, kuid need on siiski tunnused, mida on kergem märgata kui näiteks rõõmu tundmise vähenemist.

Allikas: Pesaleidja