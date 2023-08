Eestlanna on galerii jaoks üles pildistanud sadu corgisid: nad on ideaalsed perekoerad!

Riina Lember on Tallinna lähedal elav koertefotograaf, kes on tegelenud oma hobiga üle kümne aasta. Mõne aasta eest avastas Riina internetis koerapilte vaadates rootsi fotograafi galerii kelpi tõugu koertest. See avaldas talle muljet ning tekkis idee ka Eestis midagi sarnast teha. Kuna Riinal on endal corgi tõugu koer, ei pidanud galerii ideed kaua kaaluma: möödunud aastal käima läinud corgigalerii projekt sisaldab praeguseks üle 160 erineva koera foto ning see täieneb ka edaspidi.