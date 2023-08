VIDEO | Heaolukeskuse väekassid said oma aediku

„Oma töös näeme tihti kasse, kes on sündinud tänavatel, elanud aastaid kassikolooniates ning kelle jaoks on igasugune inimkontakt väga hirmutav ja stressirohke. Meie nimetame neid väekassideks. Tavalises varjupaiga keskkonnas on väekassidel raske toime tulla ja nende sotsialiseerimise protsess on aeganõudev ja keerukas. Kuna väekassid on endised tänavakassid, siis on nad harjunud olema iseenda peremehed ja inimkontaktist ei unista.“



Varjupaikade MTÜ Loomade heaolu keskuses on nende jaoks loodud eraldi väekasside aedik See on suur, 400ruutmeetrine piiratud ala, kus on ka kaks väikest kassimaja, et väekassid saaksid vajadusel sooja ja varjulisse kohta minna. Sellistes tingimustes ja kassi poolt valitud tempos harjuvad mõned neist inimesega nii palju, et neile saab uusi kodusid otsima hakata. Esimesed asukad on aedikusse juba sisse kolinud ja elavad seal segamatult rahulikku kassielu.