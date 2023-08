Õuduste majast pärit häbelikud hiiglased otsivad kiiresti oma inimesi

Kolmas päästetud dogidest on nüüdseks kodu leidnud. Alguses naeratas õnn ka Iidale ja Aadale, kuid inimene, kes Aada oma hoole alla võttis, haigestus raskelt ning nüüd on Aada Lea juures tagasi. Paraku ei klapi ta teiste tõukaaslastega.

Kristi Metsa Eestimaa loomakaitse liidust tunnistas, et liidul on väga rasked ajad: abivajajaid lisandub iga päev ja loomi pole enam lihtsalt kuhugi panna, eriti veel nii suuri koeri nagu dogid. Neile oleks ruttu vaja stabiilset ja turvalist keskkonda.

Aadale peavarju pakkuv Lea Urb iseloomustas oma hoolealust järgnevalt: „Iseloomult on ta veidi umbusklik, alandlik - mis on mõneti dogi loomuses. Suurimaks raskuseks on oskus mitte olla üksi, sest ta ei jää sammugi inimesest maha. Vahel kipub üksi olles haukuma. Uusi inimesi veidi pelgab, aga kuna toit teda motiveerib, siis saab usaldust sellega luua. Kui ta juba harjub, siis talle kohutavalt meeldib sügamine. Näha on, et ta tahab inimese läheduses olla, kuna pressib meile tuppa. Paraku ei saa teda tuppa lasta, kuna ees on kolm koera, kellest kaks emast ei näita tema suhtes üles sooje tundeid.“