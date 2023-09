Neljajalgsed looduskaitsjad leiavad üles nii lendoravad, putukad kui seened

Lõhnakoerte üheks suureks eeliseks on tema sõnul see, et nad osutavad ka sellistele leidudele, mis inimsilmale esialgu nähtamatuks jääksid, näiteks puulehtede või oksarisu all olevad pabulad. „Väga oluline on ka see, et koera tegutsemine ei häiri sihtliiki ega muud loodust. Isegi, kui on tegemist elusa isendi leidmisega - näiteks mageveekarbi või mõne mardikaga - siis koer ei lähe oma leiuga füüsilisse kontakti, vaid näitab seda rahulikult, passiivselt paigale jäädes ja osutades,“ selgitas ta.