Tallinna loomaaia tarkusesümbol sai nime ja uued vaderid

Vaderiloomaks valiti händkakk kuna öökullid on ajalooliselt olnud hariduse ja vastupidavuse sümboliks. EHL volikogul otsustati linnule ka nimi panna – Sass. See on austusavalduseks ja tunnustuseks Eesti Haridustöötajate Liidu pikaaegsele ametis olevale tegevjuhile Aleksandr „Sass“ Tiidemann’ile.

EHL esimees Reemo Voltri sõnas, et selline sümboolne žest vaderiks hakkamisel on hea sissejuhatus indikeerimaks edaspidist laiapindsemat koostööd Tallinna Loomaaiaga: „Loodushariduse toetamise ja silmaringi laiendamise osas on Tallinna Loomaaed aastakümneid olnud ülioluline koht nii lasteaialastele kui kooliõpilastele ja ka kõigile õpetajatele“ rõhutas Voltri.

„Meil on väga hea meel, et EHL on otsustanud liituda Tallinna Loomaaia vaderlusprojektiga“ ütles Tallinna Loomaaia finantsjuht ja direktori kohusetäitja Katrin Tõru. „Selle annetusega aitab EHL kaasa händkaku elukeskkonna ning heaolu edendamisele. Ühtlasi on meie vaderid väga olulised kogu loomaaia arendamisel,“ lisas Tõru.