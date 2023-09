Kas teadsid? Nemad on planeedi 10 kõige intelligentsemat looma

Erinevate riikide teadlased on aastasadade jooksul loomade intelligentsitaset uurinud ja jõudnud järeldusele, et teistest võimekamad on järgnevad loomad.

1. Šimpans

Šimpansi aju on loomariigi tegelastest inimese omale kõige sarnasem. Sellega seoses on ka tema käitumisharjumused sageli samad. Šimpansid on ka koostööaltid ja empaatilised.

2. Kaheksajalg

Vee-elukas, kellel on võime suurepäraselt sünteesida enda ümber toimuvat ning sellest lähtuvalt langetada ratsionaalseid, endale kasulikke otsuseid.

3. Siga

Uudishimulik siga on suuteline jätma meelde oma nime, alluma käsklustele, tundma ära oma peegelpilti ja vajadusel otsima toitu optimaalsel moel, liigselt energiat raiskamata. Siga on vaatamata eelarvamustele ka puhas loom, kes ei tee oma häda magamiskohta või toidu ümbrusesse.

4. Rott

Mõned roti ajustruktuurid meenutavad suuresti inimese omasid. Näiteks õpib rott ära oma nime, kui seda talle varases eas spetsiaalselt õpetada. Rottide omavahelised suhted on sarnased inimühiskonnale.

5. Papagoi

Tiivuliste intelligentseim esindaja, kes ei lakka iial üllatamast ka teadlasi. Lisaks suurepärasele imiteerimisoskusele eristavad papagoid näiteks vorme ja värve.

6. Sipelgas

Sipelgad õpivad, teevad koostööd ja on suutelised teisi liigikaaslasi õpetama. Hierarhia nende kogukonnas pole juhuslik, vaid selle panevad nad omavahel teadlikult paika.

7. Delfiin

Delfiini aju on kehaga võrreldes peaaegu ebaproportsionaalselt suur. See on võimaldanud tal arendada välja keeruline kommunikatsioonisüsteem, mis koosneb inimkõrvale eristamatutest häälitsustest, kuid mida delfiinid omavahel suurepäraselt mõistavad.

8. Elevant

„Elevandi mälu“ pole lihtsalt käibefraas. Loomariigi suurima ajuga londilised on näidanud märke nii kaastundest kui lähedusevajadusest. Tervisehädade korral oskab elevant end ka ravida.

9. Kass