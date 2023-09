Hüvasti, Nelly! Kolmenädalasena turuväravast ostetud kutsikast kasvas üks Eesti vanimaid koeri

Pea 20 aastat tagasi polnud ei avalikkus ega Nelly perenaine Piret Saaremägi kutsikavabrikutest kuulnudki. Alles aastaid hiljem nägi ta televiisoris selles kontekstis naist, kes neile kunagi kutsika müünud oli. Et Nelly oli sel ajal alles kolme nädala vanune, selgus hiljem, kui pererahvas märkas, et kutsikas iseseisvalt söömisega toime ei tule.

„Olime just minemas Rakvere turule. Värava ees istus üks naine karbiga. Minu keskmine poeg Tavo oli nii kiire, et sööstis hopsti karbi juurde, rabas kutsika sülle ja keeldus teda naisele tagastamast. Kutsikas oli imepisike ja müüja väitis, et see on kääbustaks. Maksma läks ta mulle peaaegu minu teatri kuupalga,“ meenutab Piret.