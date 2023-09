Paks kiisu - ilus kiisu? Kuidas aru saada, kas su kass on ülekaaluline?

Kuidas teha selgeks, kas kass on ülekaaluline?

Kass on normaalkaalus kui tema luud ei ole silmaga märgatavad, kuid roided on käega tunda. Ülekaalulise kassi roideid on tunda, kuid neid ole võimalik loendada.

Pikakarvaliste kasside puhul on lisakilode märkamine veidi raskem. Kui katsudes või looma tõstes tunned, et sõber on raskemaks muutunud, siis oleks hea loomaarstiga nõu pidada. Lisakilode tekkimine ei pruugi alati tähendada söögiisu tõusu, vaid võib viidata ka mõnele varjatud haigusele.

Kõige lihtsam viis oma kassi kaalu jälgida, on teda iga kuu kaaluda. Kuna kassid ise kaalu peal just püsida ei taha, siis lihtsaim viis on teha kerge matemaatiline tehe.

1. Kaalu ennast

2. Võta kass sülle ja kaalu uuesti

3. Lahuta viimasest esimene ja sul ongi vastus olemas

Kuidas kassi kaalu kontrolli all hoida?

-Kui oled saanud veterinaari poolt kindla vastuse, et teie käpalise lisakilod ei tähenda mõnda tervisemuret, siis saab minna edasi toitumise juurde. Pea kindlasti loomaarstiga nõu toitumiskava muutmiseks.

-Kui olete veterinaari abiga pannud paika kindla toitumiskava, siis veendu, et ka ülejäänud pereliikmed teavad, mida ja millal tohib kassile edaspidi pakkuda.

-Kassi tihedamini kaaludes saad aimu, kas kehakaal on langemas.

-Hoia kontakti oma loomaarstiga ja anna talle langustest ja tõusudest kindlasti teada.

-Toit on üks osa kaalulangetamise protsessist, teine on liikumine.

-Kõrgemad mugavad pesad ja ronimispuud on hea viis saada kass ronima. Lisaks ka huvitavad mänguasjad, mis kassike saab taga ajada ja püüda.

-Ole ka ise kassiga aktiivsem ja motiveeri teda liikuma näiteks mõne suleridvaga

-Hea mõte on peita mõned päevased lubatud krõbinakogused toidupalli sisse, et siis kass liikuma saada

-Jäta meelde, et liiga järsk kaalulangus kahjustab maksa ja vähendab lihasmassi. Kaalu tuleb langeta sammhaaval ja aeglaselt.

Terve ja õnnelik kass pakub seltsi pikkadeks aastateks!

Allikas: Pesaleidja