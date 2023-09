Aknakatteks prügikotid: Rootsi koertega näitusele sõitnud eestlanna autost varastati ka koerte passid

Kiiresti helistas Kristiina kohalikku politseisse, saatkonda ja laevafirmale. „Kõige suurem mure oligi koerte pärast. Kuna loomade salakaubandus on kahjuks endiselt aktuaalne teema, siis ilma lemmikloomade reisidokumendita, EL veterinaarpassita reisivad loomad on risk kasvõi näiteks haiguste leviku tõttu. Ilma dokumentideta loom klassifitseerub salakaubanduse alla. See tähendab, et ilma nõutud dokumentideta, sealhulgas omanikutõendita ja vaktsiinideta võib toll lemmiku kas konfiskeerida, piirilt tagasi saata või halvemal juhul eutaneerida,“ räägib ta.

„Õnneks ei saanud vargad eriti suurt noosi. Nad võtsid kaasa vaid koerte näitusekoti, kus olid sees koerte ja meie šampoonid, koerte maiused. Samuti minu ja lapse joped ning umbes 70 euro väärtuses Rootsi kroone. Kõige hirmsam oli aga see, et kaasa võeti ka meie passid ja lemmikute veterinaarpassid. Tekkis suur mure koerte pärast: kuidas saame nad ilma dokumentideta koju tagasi,“ meenutab Kristiina.

Hommikul läks Kristiina varakult välja, et koeri jalutada ning võtta autost koerte näitusekott ja muu vajalik. Parkimiskoha juures oli väga palju klaasikilde ning kohe ei saanud ta arugi, et need pärinevad tema autost. Lähemal vaatamisel selgus, et kaks akent oli sisse löödud, sees kõik segamini pööratud ja kindalaegas lahti rebitud.

Politseisse tegi Kristiina telefonis avalduse, kuid nad andsid mõista, et kohapeale ei tulda. Kõige kiirem ja asjakohasem abi tuli hoopis laevafirmalt DFDS. „Võtsin ühendust Eesti kontoriga, rääkisin neile juhtunust ning sealt vastati, et neil on meie andmed olemas ja lubasid informeerida check in’i minu olukorrast. Tõesti läkski kõik sujuvalt ja oli näha, et laeva meeskond oli juhtunuga kursis ja ma ei pidanud oma koerte pärast muretsema,“ jagab Kristiina.

Võidukas käik

Koertenäitus kujunes aga väga edukaks. „See mõjus omamoodi plaastrina pärast esimese hommiku katsumusi!“ räägib ta.

Skokloster on üks suuremaid Skandinaavia erinäituseid, mis on mõeldud vaid hurtadele ning osale FCI viiendast rühmast pärit koertele. Kohtunikeks kutsutakse ainult neid, kes varem hurtasid kasvatanud või hinnanud. Üritus toimus 10-minutilise autosõidu kaugusel ööbimiskohast.

„Mul on oma koertega vedanud – nad on väga kenad ja on olnud ka võidukad. Skandinaavias toimuvatel võistlustel on seni läinud üllatavalt hästi ning võidame peaaegu alati,“ ütleb Kristiina.

Inimesed näitusel olid juba juhtunuga kursis ja väga abivalmid. „Mulle toodi prügikotid ja teip autoakende jaoks, akupank, vajalikud näituseasjad, joped, koerte maiused. Meid võeti enda telki. Inimesed võtsid tõesti toredalt vastu, ma ei pidanud ise midagi küsima,“ meenutab ta.

Kaasas olnud kolmest koerast – ema Mango, isane koer Fuji ning tema õde Sigma – said kõik auhindu. „Näitus toimus kolm päeva ning meie koerad võitsid igal päeval. Fuji tunnistati parimaks isaste hulgas igal näitusepäeval ning kahel näitusel said vaheldumisi esikohad Mango ja Sigma. Iga päev oli erinev kohtunik. See on tõesti suurepärane, et saime iga kohtuniku poolt esikoha vääriliseks tunnistatud,“ on Kristiina rõõmus.

Prügikotid akendel